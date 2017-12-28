Bitcoin kara paraya açık

Raporda; kime ait olduğu bilinmediği ve bir merkezi otorite tarafından izlenip denetlenmediği için kripto paralar ile açılmış hesapların dondurulması ve el konulması gerektiği ifade edildi.

AR-GE Başkanlığı tarafından hazırlanarak parti yönetimi ve milletvekillerine gönderilen raporda kripto paralar analiz edilirken, barındırdıkları riskler de sıralandı. Çalışmada öne çıkan detaylar şöyle:

ŞİFRELİ PARA NE?

Kripto para şifreli para anlamına geliyor. Yine internet aracılığıyla kullanılan, hiçbir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan sanal para. Kripto paralar ancak belirli şifreler kullanılarak yerleştirildiği sanal cüzdanlardan yine şifreler aracılığıyla çıkarılıp kullanılabildiği için bu adı taşıyor.

BİNDEN FAZLA ÇEŞİT

Piyasada bugün itibariyle binden fazla kripto para çeşidi var. Bu paraların en bilinenleri Bitcoin, Ethereum, Ripple Litecoin, Dash, Monero, Neo, Nem. Kripto paraların değerli madenler gibi devlet itibarından kaynaklanan bir değeri yok. 21 milyon adet Bitcoin var. 13 Aralık 2017 tarihi itibariyle dolaşımda 16 milyon adet Bitcoin dolaşımda.

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KARA PARAYA AÇIK

Para basımı ve arzının devletlerin elinde bulunduğunu düşünürsek sanal paraların takibi, vergilendirilmesi ve arzının yapılamamasının devlet düşüncesine ters bir uygulama. Kripto paralara yönelik en büyük risk bu paraların kullanımının kara para işlemlerine açık olması dolayısıyla devletler tarafından yasaklanması.