Ekonomi Bitcoin kullanıcıları ekonomiye güveniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bitcoin kullanıcıları ekonomiye güveniyor

Türkiye’nin ilk dünyanın 4’üncü kripto para alım satım platformu BtcTurk tarafından İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile hayata geçirilen ‘Türkiye Pazarında Bitcoin’i Anlamak’ araştırmasının sonuçları yayınlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Zülfikâr ve Özgür Güneri
Haluk Zülfikâr ve Özgür Güneri

Araştırma, Türkiye’yi temsilen 15-55 yaş aralığında bireysel ve kurumsal katılımcılar, fikir önderleri ile kamu ve özel sektör çalışanlarından oluşan toplam 379 kişi üzerinde ve 5 odak grup çalışması ile yapıldı. Araştırma sonuçları, Türkiye bankacılık sektörüne ve Türk lirasının geleceğine güvenin üst seviyede olduğunu gösterdi. Bitcoin kullanıcısı olanlar ise olmayanlara göre Türkiye ekonomisine yüzde 30 daha çok güveniyor. Türkiye geneli geleceğin mevcut durumdan daha iyi olacağına inanırken, bu durum 42-54 yaş arasında seviyeye yükseliyor.

ERKEK ALIMDA ÖNE ÇIKIYOR

  • Sonuçları değerlendiren İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikâr, Türk halkının finansal konulara ilgisinin olduğunu ve öğrenme isteği taşıdığını aktardı. Altının yatırım aracı olarak revaçta olduğunu belirten Zülfikar, “Bitcoin ise 6’ncı sırada yer alıyor. Yatırımda her dört kişiden birinin aklına Bitcoin gelirken, erkeklerde oran yüzde 31’e yükseliyor. Kadınlarda yüzde 15’e geriliyor” dedi. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri ise, ülkemizde konuyla ilgili bir veri tabanın olmadığını, bu çalışmayla sektörde ilk adımı attıklarını söyledi.

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