Ekonomi Bitcoin son iki yılın en düşük seviyesini gördü Yatırımcıları korkutan tahmin
DÜNYA EKONOMİSİ

Bitcoin son iki yılın en düşük seviyesini gördü: Yatırımcıları korkutan tahmin

Kripto şirketlerinin, çalışanları işten çıkarmaya başlaması ve faiz artışlarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasının ardından Bitcoin Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi. Bu seviyeden toparlanan Bitcoin yeniden 19 binin üzerine çıktı. Bitcoin'in son bir haftadaki kaybı yüzde 32'ye yaklaştı.

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​Bitcoin son iki yılın en düşük seviyesini gördü: Yatırımcıları korkutan tahmin
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Bir-iki aylık düşüş trendinden sonra ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ardından tam anlamıyla deprem yaşadı.

70 bin dolara dayandıktan sonra uzun bir süre 40 bin dolar seviyelerinde seyreden piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, faiz artırımı kararının ardından 30 binlere düştü.

18 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Fed'in 15 Haziran Çarşamba günü aldığı 75 puanlık artış kararı da düşüşün sürmesine neden oldu.

Fed'in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, 18 bin 700'lere kadar geriledi.

Majör kripto para Bitcoin, şu sıralar 19 bin 100 dolar seviyelerinde seyrediyor.

ETHEREUM BİN DOLARIN ALTINDA

Bitcoin'in düşüşü tüm kripto varlıklarda hissedildi. Piyasanın ikinci en büyük varlığı Ether de 1.000 doların altına geriledi.

Wall Street Journal'ın haberine göre, Japon kripto borsası Bitbank'ta piyasa analisti Yuya Hasegawa, "Birçok yatırımcı için çok acı verici." dedi.

GÜVEN KAYBINA NEDEN OLACAK

Ortaya çıkan tablonun, insanların bir bütün olarak kripto piyasasına olan güvenini kaybetmesine neden olacağını belirten Hasegawa, tecrübeli kripto yatırımcılarının ve uzun vadeli beklentilere inananların, indirimli fiyatlarla satın alma fırsatını yakalayacağını söyledi.

Kurumsal yatırımcılar ve işletmeler için kripto para piyasası veri sağlayıcısı olan Fransa merkezli Kaiko'dan analist Conor Ryder, Financial Times'a verdiği demeçte, "Dominolar şimdi düşüyor." diye konuştu.

Ryder, "Daha fazla domino ile muhtemelen daha fazla aşağı yönlü fiyat hareketi gelir, bu da muhtemelen bu tasfiyelerle birlikte bir kartopuna dönüşür." ifadesini kullandı.

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YATIRIMCILARI KORKUTAN TAHMİN

Kripto piyasası küresel riskli varlıklar piyasalarıyla paralel şekilde Fed ve diğer merkez bankalarının sıkılaşma adımları dolayısıyla düşüş ivmesine girmişti.

Piyasadaki düşüş beklentiler dahilinde yaşanırken gelecek konusunda da karamsar bir hava hakim.

  • Öte yandan piyasa uzmanları, şartların bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki 1-2 ay içerisinde düşüşün devam edebileceğini belirtiyor.

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