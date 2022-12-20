Ekonomi Bitcoinde sert düşüş 15 bin doları test edebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Bitcoin'de sert düşüş: 15 bin doları test edebilir

Lider kripto para birimi Bitcoin bir yılı aşkındır süren ayı piyasasından kurtulamadı. 16 bin 800 dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin için bir kötü senaryo daha gündeme geldi. Bitcoin'in 15 bin dolar seviyelerini yeniden test etmesini bekleyen uzmanlar, destek seviyesi olan 13900 doları test etme riskinin ise artmakta olduğunun altını çiziyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitcoinde sert düşüş: 15 bin doları test edebilir
Foto/arşiv

Kripto para birimlerinin öncüsü olan Bitcoin kötü grafik sergilemeye devam ediyor. 2021 yılı Kasım ayından itibaren kripto para piyasaları denge bulamadı ve sürekli düşüş gösterdi. 69 bin Dolar ile tarihi zirvesini gören Bitcoin bugün 16 bin 800 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Yatırımcısına büyük zararlar veren Kripto Para piyasalarına olan güven de bu nedenle sarsıldı. Herhangi bir otorite, regülasyona tabi olmayan kripto paralar bir borsanın kapanması, basit bir söylenti gibi nedenlerle sert fiyat hareketleri gösteriyor.

Bitcoin fiyatı dün gece 28 Kasım'dan bu yana görülen en düşük seviyenin, 16277 dolar, görülmesinin ardından toparlanmaya çalışıyor.

Bitcoin bu sabah 24 saat öncesine göre yüzde 0,73 artışla 16733 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ethereum fiyatı da dün yaşanan yüzde 2,1'lik düşüşün ardından bu sabah yüzde 1 artışla 1193,19 dolar seviyesinde.

15 BİN DOLARI YENİDEN GÖREBİLİR

Fairlead Strategies LLC kurucusu Katie Stockton "17-18 bin dolar seviyelerine doğru yükselişte başarılı olamayan Bitcoin'de Kasım ayında görülen en düşük seviyelerin, 15600 dolar civarının, yeniden test edilmesini bekliyoruz" dedi.

Stockton, Bitcoin fiyatının uzun vadeli destek seviyesi olan 13900 doları test etmesi riskinin artmakta olduğunu da savundu.

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