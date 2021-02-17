Bitcoin'de yeni zirve: 50 bin dolar sınırı aşıldı

Tesla, PayPal gibi uluslararası şirketlere, küresel finans piyasalarının en büyüklerinden Morgan Stanley ve teknoloji Apple Pay'in de katılımıyla artan kurumsal ilgiyle "50 bin dolar" sınırını aşan Bitcoin, yeni günün erken saatlerinde bu düzeylere yakın hareket ediyor.

Haftalık kazancı yüzde 8.16 oldu

Son 24 saat içinde 47,997.90 ve 50,341.10 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.12 düşüşle 49,436.58 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 8.16 olarak hesaplandı.

Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 2.0 milyar dolarlık artışla 919 milyar dolardan, 912 milyar dolara yükseldi.

ÖZGÜN Bitcoin caiz mi?

En iyi varlıklar listesinde ilk 10'da

Böylece, JPMorgan Chase, Bank of Amerika ve Citigroup gibi devleri piyasa değerine göre en iyi varlıklar listesinde geride bırakarak, dokuzuncu sıraya yerleşti.

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