Bitcoin'in ardından o çıktı

Bitcoin fiyatının yıl sonunda 12 bin 835 dolara kadar gerilemesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 11 yükselerek 15 bin 500 dolar seviyesini geçmiş ve kayıplarının büyük bölümünü geri kazanmıştı.

Bitcoin platformlarındaki haberlere göre, toplam piyasa değeri 230 milyar dolardan bir anda 250 milyar doların üzerine çıkan toparlanmanın arkasında ABD'li yatırımcı Peter Thiel çıktı. Thiel'in ortağı olduğu ve girişimlere sermaye sağlayan Founders Fund adlı şirket 15 ila 20 milyon dolar Bitcoin satın aldığı belirtiliyor.

Uluslararası ödeme sistemi PayPal'ın kurucu ortaklarından olan ve 2004'te Facebook'a ilk dışardan yatırım yapan Thiel'in Bitcoin satın almasının yatırımcılara güven verdiği ve talebin yeniden arttığı belirtiliyor.

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