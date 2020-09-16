bizz@kampüs’te iyi fikirler yarıştı

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans ile yüksek lisans öğrencilerinin her yıl Ülker’in farklı bir markasıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdikleri ve bu yıl 9’uncusu düzenlenen “bizz@kampüs” yetenek kazanım programında ödüller sahiplerini buldu.
3 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU
Ülker’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl pandemi nedeniyle dijital platforma taşınan ve ödül töreninin de çevrim içi olarak gerçekleştirildiği yarışmada gençler, inovatif fikirlerini paylaştı. Üniversiteliler, “Ülker Halley” için pazarlama stratejileri oluşturdu. Bu yıl 171 farklı üniversiteden binin üzerindeki takımdan 3000’e yakın öğrencinin başvurduğu bizz@kampüs’te birincilik “Bachateros” takımının oldu.
STAJ VE İSTİHDAM İMKANLARI
Yarışmada ikincilik ödülü İstanbul Kültür Üniversitesi’nden “Bir Halley’in İki Yarısı” takımına, üçüncülük ödülü ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nden “Alloy” takımına verildi. Yarışmada ilk 3’e giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL’lik ödüller verilmesinin yanı sıra Ülker’de uzun dönem staj yapma fırsatı da sağlanıyor.
Dönüşüme gençler yön veriyor
Ülker yenilikle büyüyor
- Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan da genç fikirlerin buluştuğu bizz@kampüs’te yarışmacıların her yıl farklı bir Ülker markası için proje ürettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “bizz@kampüs’te bugüne kadar heyecan verici yüzlerce proje ile karşılaştık, çok sayıda gençle bir araya geldik. Gençlerimizin hayal gücü, azmi ve inovatif bakış açısı bizlere her zaman inovatif projelerimizi hayata geçirme konusunda umut verdi. Pandemi döneminin zor şartlarına rağmen özellikle bu sene bizz@kampüs’e gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti.”