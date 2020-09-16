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Ekonomi bizzkampüste iyi fikirler yarıştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

bizz@kampüs’te iyi fikirler yarıştı

Üniversite öğrencilerinin pazarlama fikirleriyle yarıştıkları ‘bizz@kampüs’te, ‘Bachateros’ takımının projesi birinci oldu. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Uzun yıllardır gençlerimize kulak veriyor, onların yaratıcılıklarını ve inovatif projelerini teşvik ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
bizz@kampüs’
bizz@kampüs’

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans ile yüksek lisans öğrencilerinin her yıl Ülker’in farklı bir markasıyla ilgili pazarlama fikirleri geliştirdikleri ve bu yıl 9’uncusu düzenlenen “bizz@kampüs” yetenek kazanım programında ödüller sahiplerini buldu.

3 BİN ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Ülker’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl pandemi nedeniyle dijital platforma taşınan ve ödül töreninin de çevrim içi olarak gerçekleştirildiği yarışmada gençler, inovatif fikirlerini paylaştı. Üniversiteliler, “Ülker Halley” için pazarlama stratejileri oluşturdu. Bu yıl 171 farklı üniversiteden binin üzerindeki takımdan 3000’e yakın öğrencinin başvurduğu bizz@kampüs’te birincilik “Bachateros” takımının oldu.

STAJ VE İSTİHDAM İMKANLARI

Yarışmada ikincilik ödülü İstanbul Kültür Üniversitesi’nden “Bir Halley’in İki Yarısı” takımına, üçüncülük ödülü ise Yıldız Teknik Üniversitesi’nden “Alloy” takımına verildi. Yarışmada ilk 3’e giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL’lik ödüller verilmesinin yanı sıra Ülker’de uzun dönem staj yapma fırsatı da sağlanıyor.

Dönüşüme gençler yön veriyor

Ali Ülker

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, pandemi sürecinin dünya genelinde pek çok sektörde iş yapış biçimlerini köklü bir biçimde değiştirdiğini belirtti. Değişimin ana gücünün ise dijitalleşme süreci olarak ortaya çıktığını kaydeden Ülker, “Yeni normaldeki bu dönüşümün uygulayıcıları ise eğitimli ve yeniliklere daha kolay uyum sağlayabilen gençlerimiz olacak. Bizler bu gerçekten hareketle uzun yıllardır gençlerimize kulak veriyor; onların yaratıcılıklarını ve inovatif projelerini teşvik ediyoruz. Yarışmada dereceye giren tüm takımları gönülden tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ülker yenilikle büyüyor

  • Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan da genç fikirlerin buluştuğu bizz@kampüs’te yarışmacıların her yıl farklı bir Ülker markası için proje ürettiğini hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “bizz@kampüs’te bugüne kadar heyecan verici yüzlerce proje ile karşılaştık, çok sayıda gençle bir araya geldik. Gençlerimizin hayal gücü, azmi ve inovatif bakış açısı bizlere her zaman inovatif projelerimizi hayata geçirme konusunda umut verdi. Pandemi döneminin zor şartlarına rağmen özellikle bu sene bizz@kampüs’e gösterilen yoğun ilgi bizi çok mutlu etti.”

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