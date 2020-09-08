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Ekonomi Bloomberg Türkiye ekonomisi pandemide en az zararı kaydetti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bloomberg: Türkiye ekonomisi pandemide en az zararı kaydetti

Koronavirüs salgınının küresel ekonomideki yankıları devaam ederken, Bloomberg’in yayınladığı pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listeside ilk üçe giren Türkiye’nin başarısı kanıtlandı.

Haber Merkezi Diğer
Türkiye ihracatını artırarak sürdürüyor.
Türkiye ihracatını artırarak sürdürüyor.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını, 2020 yılının başından bu yana sağlık ve ekonomi alanlarında birçok zorluğu da beraberinde getirdi.

  • Pandeminin etkisini giderek arttırdığı 2020 yılının ikinci çeyreğinde, ekonomik faaliyetleri durma noktasına gelen onlarca ülke, ithalat ve ihracatta küçülme, üretimi askıya alma gibi birçok alanda gerileme kaydetti.

TÜRKİYE TÜM BÜYÜK ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI

  • Küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen, faaliyetlerini pandemiyle uyum sürecinde canlı tutan ve ihracat faaliyetlerini artırarak sürdüren Türkiye’nin başarısı, Bloomberg tarafından kaleme alındı.

Bloomberg, pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınladı.

Yayınlanan araştırmada tüm dünya ekonomileri yer alırken, ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı.

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BLOOMBERG BAŞARIYI TESCİLLEDİ

  • Yılın ikinci çeyreği itibarıyla yalnızca yüzde 4 oranında daralma kaydeden Türkiye, ABD’nin yüzde 5, İngiltere’nin yüzde 9.9, İspanya’nın yüzde 12’lik oranlarının yer aldığı listede ekonomik başarısıyla üst sıralarda yer aldı.

Ekonomideki başarısı, Bloomberg tarafından son yayınlanan verilerde tescillenen Türkiye, ekonomik ivmeyi olumlu yönde artırmak için verdiği emekleri küresel çapta da kanıtlamış oldu.

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