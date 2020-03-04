Volkswagen’in ardından BMW de logosunu değiştirdi

Alman otomotiv üreticisi BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği ifade edilen otomobilin üretime yakın konsept hali ile sergilenmesi ile birlikte, markanın 23 yıl sonra logo değişikliğine de gittiği ortaya çıktı.

Yeni logo şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlandı.

Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

LOGONUN HİKAYESİ

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.

Yeni logo BMW'nin elektrikli aracı İ4'e takıldı.

FOTOĞRAF 13 Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı. Alman otomotiv üreticisi BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı. Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği ifade edilen otomobilin üretime yakın konsept hali ile sergilenmesi ile birlikte, markanın 23 yıl sonra logo değişikliğine de gittiği ortaya çıktı. Yeni logo şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlandı. Concept i4 modeline takılan logo görenleri de şaşırttı. BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor” BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı. Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı. BMW de logosunu değiştirdi: İşte merakla beklenen modelde ortaya çıkan yeni logo BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ü yeni logosuyla tanıttı. BiP'te paylaş

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