Ekonomi Volkswagenin ardından BMW de logosunu değiştirdi
OTOMOTİV

BMW logosunu değiştirdi ​

Volkswagen’in ardından BMW de logosunu değiştirdi

Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BMW İ4 modeli.
BMW İ4 modeli.

Alman otomotiv üreticisi BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği ifade edilen otomobilin üretime yakın konsept hali ile sergilenmesi ile birlikte, markanın 23 yıl sonra logo değişikliğine de gittiği ortaya çıktı.

Yeni logo şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlandı.
Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.

BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

  • “Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor”

LOGONUN HİKAYESİ

BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde "Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor" sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.

Yeni logo BMW'nin elektrikli aracı İ4'e takıldı.

BMW de logosunu değiştirdi: İşte merakla beklenen modelde ortaya çıkan yeni logo
FOTOĞRAF 13
Title
Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.
Title
Alman otomotiv üreticisi BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ün üzerindeki örtüyü kaldırdı.
Title
Tesla Model 3 ile rekabet için geliştirildiği ifade edilen otomobilin üretime yakın konsept hali ile sergilenmesi ile birlikte, markanın 23 yıl sonra logo değişikliğine de gittiği ortaya çıktı.
Title
Yeni logo şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlandı.
Title
Concept i4 modeline takılan logo görenleri de şaşırttı.
Title
BMW Müşteri Markası Kıdemli Başkan Yardımcısı Jens Thiemer konu ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Title
“Yeni logo ve marka tasarımı, markanın mobilte ve gelecekte sürüş keyfi için önemini ve alaka düzeyini simgeliyor”
Title
BMW Group Classic'in Arşiv Müdürü Fred Jakobs geçtiğimiz dönemde Renkler, Bavyera eyaletinin bayrağının renklerini temsil ediyor. Ancak bu dizayn, orijinal bayrağın ters şeklinde tasarlanıyor sözleri ile logonun hikayesine açıklık getirmişti.
Title
Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.
Title
Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.
Title
Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.
Title
Volkswagen’in geçtiğimiz yıl yaptığı değişikliğin ardından bu sefer de BMW radikal karar alarak logo değişikliğine gitti. Şeffaf ve iki boyutlu olarak tasarlanan yeni BMW logosu ilk olarak Concept i4 modeline takıldı.
Title
BMW de logosunu değiştirdi: İşte merakla beklenen modelde ortaya çıkan yeni logo
BMW, merakla beklenen tam elektrikli modeli i4'ü yeni logosuyla tanıttı.



Yumruk yumruğa kavga!

Yumruk yumruğa kavga!

Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Meclisi karıştırdı.
İtalyada sarsıcı gelişme

İtalya'da sarsıcı gelişme

Koronavirüsü ​Avrupa'ya yayan ülkede eğitim kurumları kapatıldı.
Utanç verici

Utanç verici

​Türkiye'den Yunanistan'a tepki.
Yunan katliamı!

Yunan katliamı!

​Bir göçmen daha vurularak öldürüldü.
İzleyenler<br>bir kez daha ağladı

İzleyenler
bir kez daha ağladı

Erdoğan, 'Tabuta Sığmayanlar'ı AK Parti Grubunda izletti.
İdlib şehitlerinin olduğu gece...

İdlib şehitlerinin olduğu gece...

"Esed bizim askerleri koruyor"

Bir marka daha<br>logosunu değiştirdi

Bir marka daha
logosunu değiştirdi

Merakla beklenen yeni modelinde ortaya çıktı.

İkinci el telefona<br>tramer geliyor

İkinci el telefona
tramer geliyor

Parça değişimi ve hasar sorgulaması yapılabilecek.
EURO 2020'yi kaçırabilir

EURO 2020'yi kaçırabilir

​Schalke, Ozan Kabak'ın durumunun ciddi olduğunu açıkladı.
Kamu yararı<br>değil kamu zararı

Kamu yararı
değil kamu zararı

Belediyeler hem firmaları hem devleti böyle batırıyor.
Hayalet şehre dönüştü

Hayalet şehre dönüştü

​Turistlerle dolup taşan meydan ve caddelerde şimdi in cin top oynuyor.
Yürekleri dağladı

Yürekleri dağladı

Aynı apartmanda başka bir asker evinin olması hem askeri heyeti hem de aileleri kahretti.
Skype'tan görüşelim

Skype'tan görüşelim

​İran heyet göndermek istedi Bakan Koca kabul etmedi.
'Yeri Esed'in yanıdır'

'Yeri Esed'in yanıdır'

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki
130 yıllık hayal

130 yıllık hayal

Sürücülerin kabusu olan bölge artık 8 dakikada geçiliyor.
Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!
Gündem

Erdoğan’dan AB’ye rest: Siz kimi aldatıyorsunuz, artık 1 milyar avronuzu istemiyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile Beştepe'de ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Yunanistan sınırındaki göçmen krizine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB üyesi ülkelerin önde gelenleri, bizim sınırlara yürüyen mültecilerle ilgili Türkiye’nin burada yanlış yaptığını söyleyecek kadar çifte standart uyguluyorlar. Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız. Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcamayı yaptık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi olmadığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 milyar Avro Türkiye'ye verecektiniz. Bunu verdiler mi, hayır. Size 1 milyar avro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi aldatıyorsunuz?" şeklinde konuştu.
Başkentte tır park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Gündem

Başkentte tır park halindeki tıra çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde tırın park halindeki bir başka tıra çarpması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle park halindeki tırda yüklü bulunan tonlarca narenciye ürünü yola savruldu.
CİMER'e mesaj yağıyor, okuyan herkes ağlıyor: Askerimize canlı kalkan olurum, kamuflaj yıkar, bot temizlerim
Gündem

CİMER'e mesaj yağıyor, okuyan herkes ağlıyor: Askerimize canlı kalkan olurum, kamuflaj yıkar, bot temizlerim

İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından CİMER'e gönüllü askerlik başvurusu yağdı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, duygulandıran mesajların bazılarını Twitter'dan paylaştı. Gelen binlerce mesajlar vatandaşlar, askerlerimize cephede gönüllü canlı kalkan olmak ve orduya hizmet etmek istediklerini belirtiyor. Bayanların da askere alınmasını isteyen bir vatandaş, "Evimizde rahat bir şekilde oturup, yemek yiyip, uyumak bile şu anda bize zulüm geliyor" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.