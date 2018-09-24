Ekonomi Bodrumda bulunan uçağı 30 bin TLye satıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bodrum katından uçak çıktı

Bodrumda bulunan uçağı 30 bin TL'ye satıyor

Avcılar'daki bir binanın bodrum katında yıllar sonra bulunan ve hurdacıya satılan 29 yıl önce bir gazetenin promosyonla verdiği hurda uçak, yeni sahibi tarafından internet üzerinden 30 bin TL bedelle satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi DHA
Yusuf Keskin internet sitesine ilan vererek uçağı 30 bin TL karşılığında satılığa çıkardı.
Yusuf Keskin internet sitesine ilan vererek uçağı 30 bin TL karşılığında satılığa çıkardı.

Kapanan Tercüman Gazetesinin 1989 yılında promosyon olarak verdiği ve 29 yıl sonra geçen yıl Mart ayında Avcılar’da kiralanmak istenen bir binanın bodrum katında sahipsiz bulunup hurdacıya satılan 2 kişilik uçak, bir kişi tarafından satın alınarak havacılık tutkunu Yusuf Keskine hediye edildi.

Keskin, bir gün uçurmayı hayal ettiği iki kişilik Kitfox tipi ultraligt (Hafif malzeme) uçağı Büyükçekmece'deki Güzelce Mahallesindeki evinin hemen yan tarafındaki derme çatma eklentiye kanatları ile yerleştirdi.

Evli ve 3 çocuk babası olan, tekstil fabrikasında depo şefi Yusuf Keskin, sık sık yanına giderek temizlediği tüm araştırmalarına rağmen uçağın eksik motor ve diğer parçalarını alacak parayı bulamadı.

Keskin, son çare olarak bir internet sitesine ilan vererek uçağı 30 bin TL karşılığında satılığa çıkardı.

Gram altın 243 lira seviyelerinde
EKONOMİ
Gram altın 243 lira seviyelerinde

200 milyar dolarlık yaptırım paketi yürürlüğe girdi
EKONOMİ
200 milyar dolarlık yaptırım paketi yürürlüğe girdi

Otomotivde ÖTV düzenlemesi
EKONOMİ
Otomotivde ÖTV düzenlemesi

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

​Yeni Şafak belediye, asayiş, istihbarat ve maliyeyi yöneten teröristlerin isimlerine ulaştı.
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Erdoğan: Terör tehdidi son bulana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
MHP'nin afteklifi Meclis'te

MHP'nin afteklifi Meclis'te

​163 bin kişiye umut olacak.
Bankalarıngözü Hazine'de

Bankalarıngözü Hazine'de

​Kredi faizlerinden umudu kestiler.
Çiftçilereçifte müjde

Çiftçilereçifte müjde

Kimyevi gübrede yüzde 15'lik indirim sağlanacak.
SaldırıyıBAE finanse etti

SaldırıyıBAE finanse etti

​İran, saldırının arkasındakileri sert şekilde cezalandıracaktır.
PKKKerkük'e sızıyor

PKKKerkük'e sızıyor

​Muhammet Saman Yeni Şafak'a konuştu.
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.