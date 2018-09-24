Bodrumda bulunan uçağı 30 bin TL'ye satıyor

Kapanan Tercüman Gazetesinin 1989 yılında promosyon olarak verdiği ve 29 yıl sonra geçen yıl Mart ayında Avcılar’da kiralanmak istenen bir binanın bodrum katında sahipsiz bulunup hurdacıya satılan 2 kişilik uçak, bir kişi tarafından satın alınarak havacılık tutkunu Yusuf Keskine hediye edildi.

Keskin, bir gün uçurmayı hayal ettiği iki kişilik Kitfox tipi ultraligt (Hafif malzeme) uçağı Büyükçekmece'deki Güzelce Mahallesindeki evinin hemen yan tarafındaki derme çatma eklentiye kanatları ile yerleştirdi.

Evli ve 3 çocuk babası olan, tekstil fabrikasında depo şefi Yusuf Keskin, sık sık yanına giderek temizlediği tüm araştırmalarına rağmen uçağın eksik motor ve diğer parçalarını alacak parayı bulamadı.

Keskin, son çare olarak bir internet sitesine ilan vererek uçağı 30 bin TL karşılığında satılığa çıkardı.

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