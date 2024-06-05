Bodrum'da bayram hareketliliği: Yüzde 90 oranında doluluk bekleniyor

"Fiyatlar, bayram içinde uygun; ama son dakikaya bırakılmadan erkenden alınırsa uygun fiyatlar oluyor. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil mevcut. Fiyatlar tesise göre değişkenlik gösteriyor. Tesis doluluk yakalamazsa, son dakika fırsatları ve indirimleri yapıp indirime gidebiliyor. Tatilcilerimiz, ucuz diye hiç araştırma yapmadan direkt sahte sitelerden konaklama satın alıyorlar. Otelciler olarak bu duruma çok üzülüyoruz. Misafirlerimiz almış oldukları tatili, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sayfasından otelin olup olmadığını, otel varsa mail adresini ve şirket adresini kontrol etsinler. Hatta Ticaret Bakanlığı üzerinden de kontrol yapabilirler. Bu konuda çok mağdur olan tatilciler oluyor. Tatilciler çok dikkatli şekilde bu detaylara bakıp, emin olarak gelsinler. Bodrum'da Caz Festivali başladı, bunun yanı sıra Antik Tiyatro konserleri başlıyor. Bodrum deyince hem dinlenme hem tatil ve bir de geceleri eğlencesiyle meşhurdur. Otellerde ve kentin birçok noktasında ünlü sanatçılar olacak bunun yanında eğlenceler, tatilcilerimizi bekliyor"