Bodrum'da bayram hareketliliği: Yüzde 90 oranında doluluk bekleniyor

Bodrum'da bayram hareketliliği başlarken, tatilin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi.
'Bodrum bayrama tamamen hazır'
Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "9 günlük tatilden dolayı mutlu olduk. Mevsim anlamında sezon başı ve yaza girerken 9 günlük tatil hem tatilcileri hem de turizmcileri memnun etti. Bayramda çok ciddi beklentimiz var. İç pazar ve Anadolu, Bodrum'u çok seviyor. bayramda Bodrum yüzde 90 doluluğa ulaşıyor; bu sene de yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz" dedi.
'Mail ve şirket adresini kontrol etsinler'
'Dış pazarda ters etki görüyoruz'
Şahin, şöyle devam etti: "Bodrum'da İngiltere pazarı önde daha sonra Polonya ve Rusya geliyor. Pazarlarda şu an için bir eksilme görülmüyor. Son dakika bir aksama olursa, onu şu anda söylemek çok erken olur. Dış pazarla çalışan otellerde misafir anlamında artış var. İç pazar ise Haziran 15'inden sonra okullar tatil olduktan sonra hareketleniyor. Kur seviyesi istediğimiz seviyede olmadığı için otelciler bu durumdan olumsuz etkileniyor. Kuru bütçelerken 39-40 bandında planlamıştık. 34-35 olması nedeniyle maliyetlerimiz Türk lirası, gelirlerimizin ise euro olmasından dolayı karlılıkta düşüş olacaktır. Bunu misafirlerimize yansıtmak istemiyoruz. Euro'nun düşük olmasından dolayı dış pazarda ters etki görüyoruz. Bodrum'a gelen uçakların yüzde 40'ı, Didim'e gidiyor. Uçak dolu geliyor ama oradan misafirler Didim'e gidiyor. Didim destinasyon olarak Bodrum olarak satıldığı için gelen misafirler, Didim'e gittiğinden dolayı bu sayının tamamı Bodrum'a yansımıyor. Burada sadece dikkat çekmek istediğim nokta; Bodrum'a gelen tüketiciler Bodrum'a gelirse mutlu olacağım. Çünkü Bodrum adı altında Didim'e destinasyon olarak gitmesi tüketicinin yanılmaması ve yanıltıcı bilginin olmaması önemli"