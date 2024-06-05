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Ekonomi

Bodrum'da bayram hareketliliği: Yüzde 90 oranında doluluk bekleniyor

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da 9 günlük bayram tatili ile hareketlilik artarken, turizmciler karardan memnun olduklarını söyledi. Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bayramda çok ciddi beklentimiz var. Bayramda Bodrum yüzde 90 doluluğa ulaşıyor; bu sene de yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz" dedi.

11:47 - 5/06/2024 Çarşamba
DHA
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi.
Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi.

Bodrum'da bayram hareketliliği başlarken, tatilin 9 güne çıkarılması turizmcileri sevindirdi.


'Bodrum bayrama tamamen hazır'

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "9 günlük tatilden dolayı mutlu olduk. Mevsim anlamında sezon başı ve yaza girerken 9 günlük tatil hem tatilcileri hem de turizmcileri memnun etti. Bayramda çok ciddi beklentimiz var. İç pazar ve Anadolu, Bodrum'u çok seviyor. bayramda Bodrum yüzde 90 doluluğa ulaşıyor; bu sene de yüzde 90 oranında doluluk bekliyoruz" dedi.

'Mail ve şirket adresini kontrol etsinler'

Bayram tatilinde sahte sitelerden tatil alımlarına karşı vatandaşları uyaran Şahin,
"Fiyatlar, bayram içinde uygun; ama son dakikaya bırakılmadan erkenden alınırsa uygun fiyatlar oluyor. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil mevcut. Fiyatlar tesise göre değişkenlik gösteriyor. Tesis doluluk yakalamazsa, son dakika fırsatları ve indirimleri yapıp indirime gidebiliyor. Tatilcilerimiz, ucuz diye hiç araştırma yapmadan direkt sahte sitelerden konaklama satın alıyorlar. Otelciler olarak bu duruma çok üzülüyoruz. Misafirlerimiz almış oldukları tatili, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sayfasından otelin olup olmadığını, otel varsa mail adresini ve şirket adresini kontrol etsinler. Hatta Ticaret Bakanlığı üzerinden de kontrol yapabilirler. Bu konuda çok mağdur olan tatilciler oluyor. Tatilciler çok dikkatli şekilde bu detaylara bakıp, emin olarak gelsinler. Bodrum'da Caz Festivali başladı, bunun yanı sıra Antik Tiyatro konserleri başlıyor. Bodrum deyince hem dinlenme hem tatil ve bir de geceleri eğlencesiyle meşhurdur. Otellerde ve kentin birçok noktasında ünlü sanatçılar olacak bunun yanında eğlenceler, tatilcilerimizi bekliyor"
diye konuştu.

'Dış pazarda ters etki görüyoruz'

Şahin, şöyle devam etti: "Bodrum'da İngiltere pazarı önde daha sonra Polonya ve Rusya geliyor. Pazarlarda şu an için bir eksilme görülmüyor. Son dakika bir aksama olursa, onu şu anda söylemek çok erken olur. Dış pazarla çalışan otellerde misafir anlamında artış var. İç pazar ise Haziran 15'inden sonra okullar tatil olduktan sonra hareketleniyor. Kur seviyesi istediğimiz seviyede olmadığı için otelciler bu durumdan olumsuz etkileniyor. Kuru bütçelerken 39-40 bandında planlamıştık. 34-35 olması nedeniyle maliyetlerimiz Türk lirası, gelirlerimizin ise euro olmasından dolayı karlılıkta düşüş olacaktır. Bunu misafirlerimize yansıtmak istemiyoruz. Euro'nun düşük olmasından dolayı dış pazarda ters etki görüyoruz. Bodrum'a gelen uçakların yüzde 40'ı, Didim'e gidiyor. Uçak dolu geliyor ama oradan misafirler Didim'e gidiyor. Didim destinasyon olarak Bodrum olarak satıldığı için gelen misafirler, Didim'e gittiğinden dolayı bu sayının tamamı Bodrum'a yansımıyor. Burada sadece dikkat çekmek istediğim nokta; Bodrum'a gelen tüketiciler Bodrum'a gelirse mutlu olacağım. Çünkü Bodrum adı altında Didim'e destinasyon olarak gitmesi tüketicinin yanılmaması ve yanıltıcı bilginin olmaması önemli"



#bayram tatili
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#tatil
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