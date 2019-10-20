Ekonomi Boeing pilotları arızayı biliyordu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Boeing pilotları arızayı biliyordu

Boeing test pilotları arasında yapılan SMS mesajlaşmalarında, 346 kişinin öldüğü Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 737 Max uçaklarına arıza yaptıran problemin bilindiği ortaya çıktı. Pilotlardan biri, “Simülasyonda (uçak) dizginlenemiyor” derken, diğer pilot, “Düzenleyicilere yalan söyledim” itirafında bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Boeing 737 Max
​Boeing 737 Max

Boeing 737 Max 8 krizinde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son belgelerde şirket yetkililerinin arzı ve sorunları nasıl görmezden geldiklerine ilişkin yazışmalar kamuoyuna sızdı. Boeing test pilotları arasında 2016 yılına ait SMS yazışmalarında, Endonezya ve Etiyopya’daki kazalarda 346 kişinin ölümüne neden olan 737 Max uçaklarının kontrolünü zorlaştıran otomatik sistemdeki ana problemin bilindiği ortaya çıktı. Federal Havacılık Bürosu’na (FAA) yeni sunulan belgelerde, Boeing Max 737 uçaklarına ait problemin 2016’da test pilotları tarafından dile getirildiği öne sürüldü.

'YALAN SÖYLEDİM' İTİRAFI

Boeing eski şef teknik pilotu Mark Forkner’in ilk kazadan aylar önce yaptığı simülasyon uçuşu sonrası meslektaşına yazdığı mesajda, "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) olarak bilinen uçuş kontrol sisteminden şikayetçi olduğu kaydedildi. Kazalardan sonraki soruşturmanın ana konusu olan söz konusu sistem hakkında pilotun, “Simülasyonda dizginlenemiyor, sonunda kontrol ettim ama çok kötü uçtum, korkunçtu” şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Meslektaşı diğer pilotun sistemin yenilenmesi gerektiği cevabına da Forkner’in, “Öyle ki esasen düzenleyicilere de yalan söyledim” şeklinde karşılık verdiği aktarıldı.

BOEİNG’DEN YENİ BELGE AÇIKLAMASI

FAA’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Boeing’in söz konusu yazışmaları öğrenir öğrenmez acilen dikkatlerine getirmemesinden duydukları hayal kırıklığı dile getirilerek, gerekli işlemler için yeni belgeleri inceledikleri kaydedildi. Boeing ise açığa çıkan yeni yazışmalar hakkında, Kongre’ye sundukları belgelerde “eski bir çalışanının açıklamasının” bulunduğunu belirtmekle yetinerek, soruşturma konusunda yetkililerle iş birliği yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Geçen hafta görevinden alınan Boeing şirketinin eski CEO’su Dennis Muilenburg’in ifade vermek üzere Ekim 29’da Kongre Senato Ticaret Komitesi ve 30 Ekim’de Temsilciler Meclisi Ulaştırma Komitesindeki oturumlara katılmasının beklediği aktarıldı.

İKİ KAZADA 346 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti. Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da, 10 Mart 2019’da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

  • "YANLIŞ YAZILIM UÇAĞIN BURNUNU SÜREKLİ AŞAĞI İTİYOR"
  • Yetkililer, iki kazaya da, dış sensörlerden yanlış veri alarak uçağın burnunu sürekli aşağıya iten ve pilotların kontrolü kaybetmesine neden olan MCAS sisteminin sebep olduğunu açıklamıştı. Mart ayından beri uçuşların durdurulması üzerine Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum acısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu. Firma ayrıca temmuzda yaptığı açıklamada, Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan 737 Max 8 kazaları kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına 100 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.
  • BİRÇOK ÜLKE YERE İNDİRDİ
  • Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı. Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum acısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik pilotu devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

THY’den Boeing 737 MAX açıklaması: Bazı uçuşlarda iptaller olabilir
EKONOMİ
THY’den Boeing 737 MAX açıklaması: Bazı uçuşlarda iptaller olabilir
Ya gidecekler ya ölecekler

Ya gidecekler ya ölecekler

​​Ankara'nın Washington tarafına verdiği süre salı akşamı doluyor.
Türkiye’nin yanındayız

Türkiye’nin yanındayız

​Pakistan Milli Meclis Başkanı Esad Kayser, Yeni Şafak'a konuştu.
Hepsi gidecek buradan

Hepsi gidecek buradan

​Akçakale yerlisi Hüsnü dede, sınır hattında yaşadıklarını anlattı.
Cepte sahte<br>uygulamaya dikkat

Cepte sahte
uygulamaya dikkat

​Kullanıcıların kredi kartı şifrelerine kadar ele geçiriyorlar.
Beşiktaş tat vermiyor

Beşiktaş tat vermiyor

Beşiktaş bu sezon ligde oynadığı 4 deplasman maçını da kazanamadı.
Akyazı'da 'fırtına' koptu

Akyazı'da 'fırtına' koptu

​Trabzonspor sahasında Gaziantep'i 4-1 mağlup etti.
Hacire ananın mutlu günü

Hacire ananın mutlu günü

​Evlat nöbetinin simge ismi, oğlunu evlendirdi.
Eski Alman bakandan itiraf

Eski Alman bakandan itiraf

​'Kürtler en iyi müttefikimizdi Batı olarak onları kullandık'.
Çifte standart

Çifte standart

Cenk Şahin'i kadro dışı bırakan Pauli, terör örgütüne destek verdi.
Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Erdoğan'dan<br>asker selamı

Erdoğan'dan
asker selamı

​Kahraman Mehmetçiğe Kayseri'den selam durdu.
PYD'nin kimyasal <br>silah tiyatrosu

PYD'nin kimyasal
silah tiyatrosu

Terör örgütü TSK yaptı dedi gerçek kısa sürede ortaya çıktı.
Olmazsa<br>başlarını ezeriz!

Olmazsa
başlarını ezeriz!

Erdoğan'dan çok sert 120 saatlik mutabakat uyarısı.
Sözler tutulmazsa <br>harekata devam edeceğiz

Sözler tutulmazsa
harekata devam edeceğiz

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan Barış Pınarı açıklaması.
Pakdil'in tabutuna kuffiye örtüldü

Pakdil'in tabutuna kuffiye örtüldü

Güle güle devrimci şair...
22 Ekim paniği!

22 Ekim paniği!

14 kez saldırıp ABD'yi yardıma çağırdılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.