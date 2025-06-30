Bölgesel kalkınmanın lokomotifi Ağrı olacak

Doğu Anadolu’nun kalkınması açısından tarihi bir yatırım adımı, geçtiğimiz günlerde Ağrı’da atıldı. Ağrı Valiliği ve Ağrı İl Özel İdaresi’nin destekleriyle İsra Holding tarafından inşa edilecek V Mall Ağrı Karma Yaşam Projesinin temelleri atıldı. Proje; konut, rezidans, ofis, otel ve alışveriş merkezinden oluşacak.

KOMŞU ÜLKELERDEKİ TALEBİ DE KARŞILAYACAK

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı, projenin Ağrı ile sınırlı kalmayacağını belirterek, Van, Iğdır, Kars gibi çevre illerin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Rusya’dan da talep göreceğini söyledi. Tavlı, “Konutlar, ofisler, rezidanslar, otel ve dünyaca ünlü markaların yer alacağı alışveriş merkezinin bulunacağı V Mall Ağrı, bulunduğu lokasyonla birlikte komşu şehirler ve yakın bölgelerdeki Azerbaycan, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, İran gibi ülkelerin de tüm taleplerini karşılayacak” ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Tavlı

EKONOMİYE YILLIK 6.2 MİLYAR TL KATKI

Projenin yalnızca bir inşaat yatırımı olmadığını vurgulayan Tavlı, şöyle devam etti: “Ekonomik hareketlilik anlamında ülkemize ve güzide şehrimiz Ağrı’ya büyük katkılar sunacak olan projemiz, istihdama da önemli katkılar sunacak. 'Bir Kuşak, Bir Yol Projesi' güzergahında yer alan bu eşsiz yatırım, sahip olduğu karma yaşam konseptiyle bölgenin çehresini değiştirecek. V Mall Ağrı karma yaşam projesi, her detayıyla Ağrı’yı bölgenin yeni çekim merkezi haline getirecek.” Dev projenin, yıllık 6,2 milyar TL’lik ekonomik katkı sağlaması ve tamamlandığında 1.800 kişiye istihdam yaratması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN HER NOKTASINA YATIRIM GİTMELİ

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Türkiye'nin her köşesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklediklerini belirtti. Aydın, "Bu yatırımların daha da çok artması ulusal birliğimizin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Bu toprakların ve birlikte huzur içinde yaşamanın önemini bilelim, hep birlikte 'Terörsüz Türkiye' hedefine sahip çıkalım. Bu proje, yalnızca bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda bölgenin ticaret, turizm ve istihdam vizyonunu yeniden şekillendirecek bir yaşam merkezidir” diye konuştu.

Mustafa Koç

EKONOMİK VE SOSYAL FAYDA BİR ARADA

V Mall Ağrı’nın, bölge halkı tarafından heyecanla beklenen bir proje olduğunu ifade eden Ağrı Valisi Mustafa Koç ise, bu yatırımın sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal bir dönüşümün de başlangıcı olduğunu, Ağrı'nın bölgesel çekim merkezi olma yolunda ilerlediğinin altını çizdi. Koç, "Yeni nesil yaşam alanlarıyla halkımıza daha modern, erişilebilir ve kaliteli bir yaşam ortamı sunmayı hedefliyoruz” dedi.







