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Ekonomi Bolt Muska rakip oldu
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bolt Musk’a rakip oldu

Eski Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt sahibi olduğu start-up şirketin piyasaya sürdüğü elektrikli otomobili tanıttı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Start-up şirketin piyasaya sürdüğü elektrikli otomobil
Start-up şirketin piyasaya sürdüğü elektrikli otomobil

Bolt Mobility’nin ürettiği Bolt-Nano adlı elektrikli otomobilin satış fiyatı 10 bin dolar olacak. Araç 2020 yılında müşterilere sunulacak.

Bolt, bu hamlesiyle, elektrikli araç üreticisi Tesla patronu Elon Musk’a rakip oldu.

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