Bolt Musk’a rakip oldu

Bolt Mobility’nin ürettiği Bolt-Nano adlı elektrikli otomobilin satış fiyatı 10 bin dolar olacak. Araç 2020 yılında müşterilere sunulacak.
Bolt, bu hamlesiyle, elektrikli araç üreticisi Tesla patronu Elon Musk’a rakip oldu.
Eski Olimpiyat şampiyonu Jamaikalı atlet Usain Bolt sahibi olduğu start-up şirketin piyasaya sürdüğü elektrikli otomobili tanıttı.
Bolt Mobility’nin ürettiği Bolt-Nano adlı elektrikli otomobilin satış fiyatı 10 bin dolar olacak. Araç 2020 yılında müşterilere sunulacak.
Bolt, bu hamlesiyle, elektrikli araç üreticisi Tesla patronu Elon Musk’a rakip oldu.
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