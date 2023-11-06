Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası yeni otoyol yapılacağının müjdesini verdi. Projeye ilişkin detayları açıklayan Bakan Uraloğlu, "Yeni yollara ihtiyacımız var kapasitemiz dolmak üzere. Biz orada yeni bir otoyol planlayıp yapımını gerçekleştirdik mi alternatif bir kapasite ile inşallah hizmete sunmuş olacağız." dedi.