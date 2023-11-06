Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yarın yerinde yapacağı incelemelerin ardından yolun araç trafiğine açılacağını belirtti.
Bakan Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli’nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirtti.
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"Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağı açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz."