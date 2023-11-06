|
Ekonomi

Bolu Dağı Tüneli yarın trafiğe açılıyor: Depreme karşı özel önlemler alındı

İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı geçişi, Ankara istikametinde 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatılan 23 kilometrelik yolda çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tünelin yarın hizmete açılacağını duyurdu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
13:08 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:07 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Abdulkadir Uraloğlu

Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yarın yerinde yapacağı incelemelerin ardından yolun araç trafiğine açılacağını belirtti.

Bakan Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli’nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirtti.

Uraloğlu,
"Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılmıştır”
dedi.

Deprem karşı özel önlem alındı

Uraloğlu, üç viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, 5 genleşme derzi değişimi yapıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağı açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz."

#Abdulkadir Uraloğlu
#Bolu Dağı Tüneli
#Ankara
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS sınav ve başvuru tarihleri belli oldu! 2024 YKS başvuruları ne zaman başlayacak?