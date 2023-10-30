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Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu müjdeyi verdi: İstanbul-Ankara arası yeni yol geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arası yeni otoyol yapılacağının müjdesini verdi. Projeye ilişkin detayları açıklayan Bakan Uraloğlu, "Yeni yollara ihtiyacımız var kapasitemiz dolmak üzere. Biz orada yeni bir otoyol planlayıp yapımını gerçekleştirdik mi alternatif bir kapasite ile inşallah hizmete sunmuş olacağız." dedi.

17:49 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Abdulkadir Uraloğlu

Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber canlı yayında yeni ulaşım projeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İstanbul-Ankara arası yeni otoyol yapılacağının müjdesini veren Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

Uraloğlu, açıklamasında şunları söyledi:

"Şu anda Ankara ile İstanbul arasında bölünmüş yolumuz var. Halen hizmet ediyor. Ayrıca bir otoyolumuz var Bolu Dağı’ndan geçen o hizmet ediyor. Yaklaşık bir ay gibi bir süredir Bolu Dağı’nda geçen sene olan heyelandan dolayı Ankara istikametini kapatmıştık. Önümüzdeki günlerde orayı açacağız. Artık bize bu yollar yeterli gelmiyor. 2002'de 8 milyon olan araç sahipliğimiz bugün 28 milyonlara geldi. Yeni yollara ihtiyacımız var. Kapasitemiz orda dolmak üzere. Biz orada yeni bir otoyol planlayıp yapımını gerçekleştirdik mi alternatif bir kapasite ile inşallah hizmete sunmuş olacağız."

#Abdulkadir Uraloğlu
#İstanbul
#Ankara
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