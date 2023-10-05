Bakan Uraloğlu: Esenboğa Havalimanı üçüncü pistine kavuşacak

"Devlet kasasından 1 kuruş çıkmadan yaklaşık 298 milyon euro yatırım gerçekleştireceğiz.

İki etaplı olarak gerçekleştirilecek proje kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanımız 3'üncü pistine kavuşacak.

İlk etap kapsamında değerlendirilecek 3'üncü pist yapımının yanı sıra itfaiye istasyonu, özel maksatlı araç giriş binası, ASKİ Ulupınar Deresi ıslahı, teknik blok ve kule, ısı merkezi ve su deposu, uçuş kontrol hangarı, uçak atık su artıma tesisi ve kargo genişleme alanları çalışmaları gerçekleştirilecek. İkinci etap kapsamında ise en az 40 bin metrekarelik terminal binası genişletilmesi, genel havacılık apronu ve taksi yolu çalışmaları yapılacak. Ayrıca

25 yıllık işletme süresi boyunca devletimizin kasasına, Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 560 milyon euro girecek.