Bor için özel OSB kuruluyor

Bor cevherinin çıkarıldığı yerde değerlendirilmesi amacıyla, Bor Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulması planlanıyor. Bor OSB ile bora dayalı ürünler burada geliştirilebilecek. Proje için ilk adımlar Eskişehir’de atıldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili sanayiciler arasında görüşmeler sürüyor. Proje ile bor ve benzeri uç ürünler Türkiye’de üretilebilecek ve alanda ciddi bir adım atılacak.

İŞLENEN CEVHERİN DEĞERİ 2 BİN KAT ARTIYOR

Geçtiğimiz ay Balıkesir Bandırma’da açılan yıllık bin ton kapasiteli bor karbür tesisiyle Türkiye, bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdi. Tesiste 279 kişiye istihdam sağlanıyor. Bor üretim kapasitesini son yıllarda hızla artırmayı başaran Türkiye, 100’ü aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracatıyla dünya bor pazarındaki payını yüzde 63’e ulaştırdı. Savunma sanayiinde, nükleerde, metalürjide, otomotiv sektöründe ve aşınmaya dayanıklı mekanik parçaların üretiminde yaygın olarak kullanılan bor, kullanıldığı sektöre ve değer zincirindeki yerine göre ham maddeden uç ürüne kadar değerini 2 bin kata kadar katlayabiliyor. Bor karbür tesisinden sonra devreye alınacak olan lityum karbonat ve ferro bor tesisleriyle yüksek potansiyelli cevher, yüksek teknolojiyle işlenerek mücevher haline getirilecek ve ihraç edilecek.

ESKİŞEHİR MERKEZ OLACAK

Borun çıkarıldığı yerde işlenerek hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edilmesi amacıyla Eskişehir’de bir Bor OSB kurulması planlanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde yürütülecek proje ile bora dayalı ürün geliştirmek isteyen sanayicilere yer tahsis edilecek. Bor OSB için ilk görüşmeler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve ilgili sanayiciler arasında Eskişehir’de yapıldı. Kurulacak Bor OSB ile bor ve bora dayalı uç ürünlerin ham maddeye ve pazara yakın olması sağlanacak. Böylece üretime yönelik ciddi bir pencere açılmış olacak.







