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Ekonomi

Bor karbürde kurdele zamanı

Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi pazar günü Balıkesir’in Bandırma ilçesinde faaliyete başlayacak. Tesiste, yılda 1.000 ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür, başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 17/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi.

Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi.

Savunma sanayiinin gücüne güç katacak Balıkesir Bor Karbür Tesisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından pazar günü üretime başlatılıyor. Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye, bu cevherden maksimum ekonomik fayda için çalışmalarını son yıllarda çeşitlendirdi. Borik asite dönüşümüyle başlayan süreç, borik asitten, bor karbür üretimi ile devam ediyor. Bu kapsamda tesisleşme de beraberinde geliyor.

2019’da temeli atılan Türkiye’nin ilk bor karbür tesisinde hazırlıklar tamamlandı.

279 KİŞİYE İSTİHDAM

Tam kapasite çalıştığında 279 kişiye istihdam sağlayacak dev tesiste yılda bin ton bor karbür üretilecek. Elmas ve kübik bordan sonra en sert üçüncü madde olan bor karbür başta savunma sanayii olmak üzere birçok alanda kullanılıyor.

Ayrıca, Kütahya Emet’te de yıllık 5 bin ton kapasiteli yeni bor karbür tesisiyle ilgili çalışmalar başladı.

DEĞERİNE DEĞER KATIYOR

Bor cevherine göre bor karbürün kıyaslamasını yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bor cevherindeki katma değer, borik asit gibi rafine ürünlerde 7 katına, bor karbür gibi ürünlerde 300 katına, bor karbürün kullanıldığı zırh sektöründe 2 bin katına, hatta roket nozul yapımı sektöründe 35 bin katına çıkmış oluyor” diye konuştu.




#Bor
#Balıkesir
#Açılış Töreni
#Recep Tayyip Erdoğan
#Savunma Sanayii
1 saat önce
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Bor karbürde kurdele zamanı
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