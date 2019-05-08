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Ekonomi Bor katkılı et ve süt
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bor katkılı et ve süt

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden iki öğretim üyesi, patentini aldıkları yöntemle yoğurt, kaymak, sucuk gibi süt ve et ürünlerine bor ilave ederek raf ömrünü uzatıp, ürün kaynaklı minerallerin insan vücudundaki faydasını artırmayı başardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kabu
​Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kabu

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kabu ile Doç.Dr. Recep Kara, “bor ilaveli gıda ürünleri” üzerine 5 yıldır yaptıkları araştırmanın sonucunda süt, peynir, yoğurt, kaymak, sucuk gibi et ve süt ürünlerinin raf ömrünü yüzde 20 uzatıp, ürün kaynaklı minerallerin insan vücudundaki faydasını artırmayı başardı.

Doç. Dr. Kabu, yaptığı açıklamada, borun süt ve et ürünlerine ilave edilmesiyle ilgili 2014 yılında başladıkları bilimsel araştırmanın başarıya ulaşması sonucunda, geliştirdikleri yöntemin patentini aldıklarını söyledi.

BİLİMSEL ÇALIŞMA

Kabu, “Bor bileşikleri, magnezyum, kalsiyum ve sodyum gibi tuz halde bulunuyor. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda makalemiz yayınlandı. ‘Bu maddeyi et ve süt ürünlerinde nasıl tüketebiliriz’ diye bir çalışma yürüttük” dedi. Kabu çalışmaların ardından insan sağlığına yararlı bor ilaveli gıda maddeleri ürettiklerini anlattı.

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