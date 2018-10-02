Ekonomi Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzatıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

Vergi dairelerinde oluşan yoğunlukların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilk ödemeler için 15 günlük ek süre tanıdı. Kamuya ait borçlarını yeniden yapılandıranlar için ilk taksit süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vergi borcu yapılandırmasında süre uzatıldı
Vergi borcu yapılandırmasında süre uzatıldı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SON GÜN 15 EKİM

İlk taksit ödemeleri için vatandaşlara 15 günlük ek süre tanındı. Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim'e kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

BU SON YAPILANDIRMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yapılandırmanın son kez yapıldığını belirterek vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmaması gerektiğini söylemişti.

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