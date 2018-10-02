Borç yapılandıranlar için ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

Kamuya yönelik borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ekim'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SON GÜN 15 EKİM

İlk taksit ödemeleri için vatandaşlara 15 günlük ek süre tanındı. Buna göre, 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan alacakların 1 Ekim'e kadar ödenmesi gereken ilk taksit ödeme süresi 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

BU SON YAPILANDIRMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yapılandırmanın son kez yapıldığını belirterek vatandaşların yapılandırma fırsatını kaçırmaması gerektiğini söylemişti.