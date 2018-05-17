Borçları 19 trilyon dolara ulaştı

Gelişmekte olan piyasaların borcu 19 trilyon dolara ulaştı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, gelişmekte olan piyasaların toplam borcunun yaklaşık 19 trilyon dolara ulaştığını duyurdu.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, gelişmekte olan piyasaların toplam borcunun son 10 yıl içerisinde 5 trilyon dolardan yaklaşık 19 trilyon dolara yükseldiği belirtildi.

Borçlanma seviyelerinde görülen yüksek artış nedeniyle gelişen piyasaların, ABD’nin parasal sıkılaştırma adımlarına karşı hassas olduğu aktarılan açıklamada, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2019 sonuna kadar en az 6 kez faiz artırımına gitmesinin beklediği kaydedildi.

Açıklamada, "Eğer geniş mali koşullar tahmin edilenden daha hızlı bir şekilde sıkılaştırılırsa gelişmekte olan ülkelerin borçları baskı altına girebilir. Eğer yatırımcıların gelişen piyasalara yönelik risk algısı tersine dönerse borçlular, sermaye çıkışı, kur ve döviz rezervleri üzerinde baskı oluştururken, kendi piyasalarında borçlarını yeniden finanse etme zorlukları ile karşılaşabilirler." denildi.

"Gelişen piyasalara yönelik sermaye akışı azalabilir"

Fitch Ratings açıklamasında, varlık getirisinin artmasıyla yatırımcıların ABD varlıklarına yönelebileceği ve gelişen piyasalara yönelik sermaye akışının azalabileceği, bu durumun halihazırda cari açıklarını finanse etmek ya da dış borçlarının yeniden finansmanını sağlamak konusunda zorluk yaşayan hükümetlerin üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde gelişen piyasalardaki para birimlerinin değer kaybedebileceği, döviz rezervlerinin azalabileceği belirtildi.

Ukrayna, Türkiye ve Arjantin'in piyasalardaki değişime karşı en hassas ülkeler olduğu kaydedilen açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Peru ve Kazakistan’da da dış borca olan yüksek bağımlılık nedeniyle risklerin görüldüğü bildirildi.

Çin'in orta riskli bir ülke olarak görüldüğü belirtilen açıklamada, "Çin’de ekonominin genelindeki yüksek borç ve orta ölçekli bankaların likidite seviyesi temel zorluklardır" ifadesine yer verildi.

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