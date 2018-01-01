Borcu olanlara kötü haber

İşçinin ücretinin en çok 1/4'üne haciz koyulabilmesi kuralı, ücret niteliğindeki ödemeler için geçerlidir.

Kıdem tazminatı ise niteliği itibariyle bir ücret türü değildir. Bu nedenle tamamının haczedilmesi mümkün. Ancak borç ödendikten sonra kalan kısım varsa işçinin hesabına yatırılabilir. İcra müdürlüğüne ödeme yapılmadan işçiye kıdem tazminatı ödenmesi halinde, işyerinin hukuki sorumluluğu doğabilir.

KIDEM TAZMİNATI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

İşçinin, çeşitli nedenlerden dolayı işinden ayrılırken, çalıştığı yıllar için işveren tarafından ödenen ücrete kıdem tazminatı deniyor. Kıdem tazminatını almak için işçinin, işveren tarafından işten çıkarılması gerekiyor. Ancak burada da işçinin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranmamış olması gerekiyor. Huzur bozan, hırsızlık gibi davranışlardan işten çıkarılan kıdem tazminatını alamıyor. İş yasasına göre sağlık sorunu gibi haklı bir nedene dayanarak, işten ayrılma zorunluluğu oluşmuşsa tazminat alınır. Erkek çalışanların askerlik nedeni ile işten ayrılması da tazminatı doğurur. Kadın çalışanlar ise çalışırken evlenirse, evlendikten sonraki bir yıl içinde kendi isteği ile işten ayrılabilir ve tazminat alabilir. Emeklilik şartını yerine getirmiş çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir.

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