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Ekonomi BORON sıvı geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BORON'un fiyatı ne kadar? Boron nerede satılıyor?

BORON sıvı geliyor

Bor rezervinde dünya lideri olan Türkiye, bu maddeyi işleyerek katma değerli bir ürün haline getirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda raflarda yerini alan borlu deterjan Boron’un şimdi de sıvı hali geliştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bu ürün, yakında mutfaklarda da kullanılacak.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Doğal mineralli toz çamaşır temizlik ürünü BORON
Doğal mineralli toz çamaşır temizlik ürünü BORON

Türkiye’nin bordan üretilen temizlik ürünü şimdi de mutfaklara girecek. Doğal mineralli toz çamaşır temizlik ürünü BORON, renkli ve beyazlar için ikiye ayrılırken sıvısı da ekimde rafa çıkacak.

BORON’un sıvı bulaşık temizlik ürünü ise ocakta piyasada olacak. Ocak ayında yapılan lansmanının ardından bugüne kadar 15 bin tonun üzerinde üretilen BORON’da taleplere cevap verebilmek için üretim kapasitesi ve mesai saatleri artırıldı.

Şimdi de BORON çamaşırlar için renkli ve beyaz, bulaşıklar için de elde ve makine olmak üzere sıvı temizlik ürünü olarak vatandaşın kullanımına sunulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu sene borlu temizlik ürünlerinin sayısının artacağını belirtti. Dönmez, “BORON hem yerli üretim hem de petrol ve türevlerini içermeyen yapısıyla piyasada çok önemli bir yer edindi” diyerek ürünün pazarda dikkat çekici bir yer edindiğini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

SIVI BORON EKİMDE

Bakan Dönmez, genel kullanım amaçlı temizlik ürünü BORON’u bir adım daha geliştireceklerini açıklayarak, şöyle konuştu:

  • “Yoğun talep gören bu ürünümüzü inşallah ekimde renkli ve beyaz çamaşırlar için ayrı kullanılacak iki farklı BORON toz çamaşır temizlik ürününü milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda toz ürünümüzle birlikte yine renkli ve beyazlar için kullanılacak BORON doğal mineralli sıvı çamaşır temizlik ürünümüz satışa hazır hale gelecek. Bu dört ürünümüzle birlikte çamaşır temizlik ürünlerimiz hem sıvı hem de toz halinde raflarda yerini alacak.”

MUTFAKLARA DA GİRECEK

BORON’un mutfaklara da gireceğini söyleyen Dönmez, şunları kaydetti: “Sağlımızı önceleyen temizlik ürünlerimizi mutfağımıza taşıyacağız. Elde yıkama ve bulaşık makinelerinde kullanım için iki farklı borlu bulaşık temizlik ürünümüzü genel mutfak temizliğinde kullanabileceğimiz üçüncü bir ürünümüzü satışa hazır hale getireceğiz. Son olarak da yüzey temizliğinde kullanılabilecek bir ürünümüzü de ocak ayında milletimizin kullanımına sunacağız. Böylece sekiz yeni borlu temizlik ürünümüzün üretimini başarıyla tamamlamış ve ticarileştirmiş olacağız. Türkiye’deki tüm süpermarketleri satış ağımıza ekleyeceğiz. Böylece milletimizin her ferdinin milli ürünlerimize ulaşabilmesini sağlayacağız.

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5,6 MİLYON TON REZERV

Dünya bor pazarı bugün yaklaşık 1,7 milyar dolar değerinde devasa bir alan. Dünya üretim kapasitesi 5,6 milyon ton ve tek başına bu üretimin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştiriyor. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, 110 ülkeye bor ihraç ettiklerini kaydederek, "Geçen yıl bor ihracatımız toplamda 1 milyar doların üzerine çıktı. Bu rekoru geliştirmeyi hedefliyoruz. Dünya rezervlerinin yüzde 73'üne ve dünya bor pazarının yüzde 59'una sahip Türkiye, dünyada bor'un merkezidir" açıklaması yapmıştı.

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