Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Borsa 100 bin puanı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa 100 bin puanı aştı

Piyasalarda yabancı alımları dün de sürdü. BİST Ulusal 100 Endeksi, üç ay aradan sonra yeniden 100 bin seviyesini aştı. Yabancı yatırım uzmanlarının Türk tahvillerini tavsiyesi alımlarda etkili oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borsa İstanbul (Arşiv)
Borsa İstanbul (Arşiv)

Uzun bir süre dolar bazında ucuz kalan Türk hisseleri yeniden gözde haline geldi. Yabancı alımlarının arttığı Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 26 Mart’tan bu yana ilk defa 100 bin puanın üzerine çıktı ve 3 ayın zirvesine ulaştı. Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi gün içerisinde 100 bin 342 puana kadar yükseldi. Gün sonu kapanışı ise yüzde 0,47 değer artışıyla 100.201 puandan gerçekleşti. Borsada toplam işlem hacmi de 8 milyar 853 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Yabancı alımlarında Türkiye’ye yönelik olumlu açıklamaların da etkili olduğu gözlendi. JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Windfried Bischoff de Türkiye’ye yatırımların artacağını söyledi. İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram limitinin üstüne çıktığını duyurması da piyasalarda yatırımcının yol haritasında etkili oldu.

GÖSTERGE FAİZİ DÜŞTÜ

Borsa yükselirken dün gösterge faizde de düşüş yaşandı. Gün içi en yüksek yüzde 19,36’yı gören gösterge faiz ağırlıklı olarak yüzde 19,21 seviyelerinden işlem gördü. Döviz cephesinde ise ufak çaplı yükseliş dikkat çekti. Yurtdışı piyasalarda yatırımcılar ABD ve AB merkez bankalarından faiz indirimi bekliyor. Genel kanı Fed’in AMB’den bir hafta sonraki 31 Temmuz toplantısında 50 baz puan indirime gitmesi yönünde. Yatırımcılar AMB’den de Eylül ayında 10 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor.

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