Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Borsa 100 bin puanını aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 465,30 puan ve yüzde 0,47 artarak 100.200,97 puana çıktı. Borsa, 3 aydan sonra ilk defa 100 binin üzerine çıktı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazancıyla 100.200,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 465,30 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,39 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,88 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.341,64 puana kadar yükselerek 26 Mart'tan bu yana ilk defa 100.000 puanın üzerine çıktı ve 100.000-100.500 bandında dengelendi.

Erdoğan-Trump görüşmesi

Analistler, jeopolitik risklere karşın Japonya'da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında S-400 konusu başta olmak üzere ikili ilişkilerin ve stratejik ortaklığın önemini vurgulayan açıklamaların yapılması sonrasında TL varlıkların pozitif ayrıştığını belirtti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD ve Çin ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde halinde 101.500 puanın test edilebileceğini, 99.100 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,25 olarak belirlendi. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,08) göre, bir önceki ay yüzde 18,71 olan yıllık enflasyonun yüzde 15,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.

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