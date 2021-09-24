Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da 24 Eylül yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 azalışla 1.394,95 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Borsa güne düşüşle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,51 puan ve yüzde 0,46 azalarak 1.394,95 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,26 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,63 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,43 azalışla 1.401,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed üyelerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde kapasite kullanımı, reel sektör güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksleri ve ABD'de yeni konut satışlarının bulunduğunu bildirdi.

ASELSAN Başkanı Görgün’den AKINCI'ya entegre CATS önünde ambargo göndermesi
EKONOMİ
ASELSAN Başkanı Görgün’den AKINCI'ya entegre CATS önünde ambargo göndermesi

Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığı 60 müfettiş yardımcısı alacak

Otomotivde çipten kaynaklı kayıp 210 milyar doları bulabilir
EKONOMİ
Otomotivde çipten kaynaklı kayıp 210 milyar doları bulabilir
Abone Ol Google News
İzmirde 11ler belli oldu

İzmir'de 11'ler belli oldu

​Haftanın açılışında Beşiktaş, Altay'a konuk oluyor.
Siparişlerine yetişemiyor

Siparişlerine yetişemiyor

"'İstanbul'da bal olur mu' diye düşünüyorlar."
Göbeklitepeden sonra Karahantepe heyecanı

Göbeklitepe'den sonra
Karahantepe heyecanı

Bölgede ilk kez anıtsal yapılarla karşılaşıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.