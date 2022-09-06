Borsa güne rekor seviyede başladı

Dünya

'Gizli belge' soruşturmasında yeni gelişme: Trump'ın özel uzman talebi kabul edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde geçen ay Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) yaptığı aramada ele geçirilen belgelerin incelenmesi için bağımsız bir uzman atanması talebi federal yargıç tarafından kabul edildi.