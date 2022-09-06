Borsa güne rekor seviyede başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,49’luk yükselişle başladı.
Endeks 50,12 puan artışla 3.408,48 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.
Borsa, güne yüzde 1,49’luk yükselişle rekor seviyede başladı. Endeks 50,12 puan artışla 3.408,48 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,49’luk yükselişle başladı.
Endeks 50,12 puan artışla 3.408,48 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.
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