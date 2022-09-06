Ekonomi Borsa güne rekor seviyede başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne rekor seviyede başladı

Borsa, güne yüzde 1,49’luk yükselişle rekor seviyede başladı. Endeks 50,12 puan artışla 3.408,48 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

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Haber Merkezi İHA
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,49’luk yükselişle başladı.

Endeks 50,12 puan artışla 3.408,48 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı.

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