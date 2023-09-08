|
Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 artarak 8.371,33 puanla rekor seviyeden başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.

10:18 . 8/09/2023 Cuma
AA
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,66 puan artışla ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.371,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,35 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile elektrik oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazancıyla günü 8.337,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirdi.


Borsa İstanbul’da gong 3,9 milyonluk taleple rekor kıran ebebek için çaldı
Borsa İstanbul’da gong 3,9 milyonluk taleple rekor kıran ebebek için çaldı

Anne-bebek ürünleri sektörünün öncü firması ebebek, bugün (7 Eylül 2023, Perşembe) gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. ebebek’in başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini ifade eden Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Çocuklarının gelecekleri için Borsa İstanbul’a yatırım yapan ailelere tavsiyemiz, finansal okuryazarlıklarınızı arttırın, lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, lütfen aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, aracı kurumlarınızın uzmanlarının araştırma raporlarını okuyun” dedi. ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş ise, “Halka arzımızla 23 yıldır bir şekilde hayatlarına dokunduğumuz, birlikte büyüdüğümüz bebeveynlerimizle kurduğumuz duygusal bağ, rekor halka arz katılımıyla yeni bir seviyeye ulaştı. Artık Türkiye nüfusunun yüzde 4,52’si, yani her 20 kişiden biri bizim ortağımız. Onlardan da aldığımız güçle çok daha sağlam çok daha hızlı adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarının sonuna gelmemiş olabileceğine dair artan endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, dün yaptığı açıklamada, devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak 3 yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar sunmayı öngördüklerin söyledi.

Öte yandan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 22,60 liradan, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,30 liradan ve Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 22,66 liradan ilk halka arzını onayladığını duyurdu.

Bugün yurt içinde, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirme raporunun yatırımcıların odağına yerleştiğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de toptan stokların takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.500 seviyelerinin direnç, 8.300 ve 8.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#Borsa İstanbul
#BIST 100 endeksi
#Fitch Ratings
40 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstihare namazı nasıl kılınır, nasıl niyet edilir?