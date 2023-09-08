Borsa güne rekorla başladı

Anne-bebek ürünleri sektörünün öncü firması ebebek, bugün (7 Eylül 2023, Perşembe) gerçekleştirilen gong töreniyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. ebebek’in başarılı bir halka arz gerçekleştirdiğini ifade eden Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun “Çocuklarının gelecekleri için Borsa İstanbul’a yatırım yapan ailelere tavsiyemiz, finansal okuryazarlıklarınızı arttırın, lütfen sosyal medyaya itibar etmeyin, lütfen aracı kurumlarınızın yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinleyin, aracı kurumlarınızın uzmanlarının araştırma raporlarını okuyun” dedi. ebebek Grup CEO’su Halil Erdoğmuş ise, “Halka arzımızla 23 yıldır bir şekilde hayatlarına dokunduğumuz, birlikte büyüdüğümüz bebeveynlerimizle kurduğumuz duygusal bağ, rekor halka arz katılımıyla yeni bir seviyeye ulaştı. Artık Türkiye nüfusunun yüzde 4,52’si, yani her 20 kişiden biri bizim ortağımız. Onlardan da aldığımız güçle çok daha sağlam çok daha hızlı adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.