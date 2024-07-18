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Ekonomi

Borsa güne rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 yükselişle rekor seviye olan 11.194,41 puandan başladı.

10:10 - 18/07/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 60,33 puan ve yüzde 0,54 artarak 11.194,41 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,74 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 azalışla 11.134,08 puandan tamamladı.


Analistler, küresel pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki satış baskısının dünya geneline yayılmasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.


Bugün yurt dışında ECB'nin faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.250 ve 11.350 puanın direnç, 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.


Borsa haftaya yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,41 yükselişle 11.109,68 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,83 puan ve yüzde 0,41 artarak 11.109,68 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,46 ile madencilik olurken, tek kaybettiren yüzde 0,24 ile turizm oldu. Cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 artışla 11.064,85 puandan tamamlayarak, tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Ayrıca, endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 11.113,55 puana taşıdı.


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