Ekonomi Borsa güne yatay başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 9,29 puan artışla 100.614,28 seviyesine yükseldi. Analistler, ABD ile Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakereleri ve merkez bankalarının genişlemeci politikalara devam edeceğine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını kaydetti.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 9,29 puan ve yüzde 0,01 değer kazancıyla 100.614,28 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi değişim göstermedi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,91 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,46 ile sigorta oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket ederek 101.000 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500'ün üzerinde 100.604,99 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakereleri ve merkez bankalarının genişlemeci politikalara devam edeceğine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını kaydetti.

Yarından itibaren veri ve haber akışının hareketleneceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 101.800 ve 103.000 seviyelerinin takip edileceğini ifade etti.

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