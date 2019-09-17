Ekonomi Borsa güne yatay başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 102.658,76 puandan başladı. Analistler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında petrol fiyatlarındaki yükselişin devam ettiğini, bunun da Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin varlıklarını negatif etkilediğini kaydetti.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 69,05 puan artışla 102.658,76 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,05 puan ve yüzde 0,07 değer kazancıyla 102.658,76 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi güne önceki kapanış seviyesinden başlarken, holding endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti.

  • Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,45 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,77 ile spor oldu.

Dün hızlı yükselen petrol fiyatları ve azalan kürsel risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, günü yüzde 0,47 azalışla 102.589,71 puandan tamamladı.

Analistler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında petrol fiyatlarındaki yükselişin devam ettiğini, bunun da Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin varlıklarını negatif etkilediğini kaydetti.

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  • ABD, İran ve Suudi Arabistan yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yarınki ABD Merkez Bankasının faiz kararı öncesinde makroekonomik verilerin de takip edileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri takviminde, yurt içinde konut fiyat endeksi, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi verisinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000'in direnç, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

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