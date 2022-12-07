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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.

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Haber Merkezi İHA
Borsa güne yatay başladı
Borsa İstanbul

Borsa, güne yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.

Endeks, 1,83 puan artarak 5.001,97 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

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