Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.
Endeks, 1,83 puan artarak 5.001,97 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.
Borsa, güne yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,04’lük yükselişle başladı.
Endeks, 1,83 puan artarak 5.001,97 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.
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