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Ekonomi

Borsa güne yeni güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne %0,51 artışla 9.359,58 puandan başladı.

10:22 - 22/02/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv
Açılışta
BIST 100
endeksi, önceki kapanışa göre 47,46 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 9.359,58 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,40 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,43 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,95 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 9.312,12 puandan tamamladı.


Analistler, küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdığını belirterek, yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, merkez bankasının politika faizini sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.


Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




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#Piyasalar
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