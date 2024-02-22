Borsa güne yeni güne yükselişle başladı

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 9.312,12 puandan tamamladı.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tümü, merkez bankasının politika faizini sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu.
Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra Nvidia bilançosunun da takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.