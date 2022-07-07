Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da 7 Temmuz yeni güne başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 2.412,35 puandan başladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borsa güne yükselişle başladı
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,20 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 2.412,35 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17'yle tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 4,59'la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,56 artışla 2.408,15 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Bakan yardımcısı: Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyruklarını eriteceğiz
EKONOMİ
Bakan yardımcısı: Bayram öncesi gümrük kapılarındaki tır kuyruklarını eriteceğiz

Bayram öncesinde ihtiyaç sahipleri için 223,7 milyon TL'lik ek kaynak
EKONOMİ
Bayram öncesinde ihtiyaç sahipleri için 223,7 milyon TL'lik ek kaynak

Kripto para piyasasında deprem: Voyager Digital iflas başvurusunda bulundu
EKONOMİ
Kripto para piyasasında deprem: Voyager Digital iflas başvurusunda bulundu
İzmirde sır gibi saklanıyordu

İzmir'de sır gibi saklanıyordu

27 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı: Herkes görmeye gidiyor.
Alışverişlerde yeni dönem

Alışverişlerde yeni dönem

​Artık ceza kesilecek.
İngilterede hükümet krizi

İngiliz medyası ​Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

​Bayram öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

​Bayram öncesi araç sahiplerini sevindirecek haber.

​Diyarbakır'da polisi alarma geçiren olay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.