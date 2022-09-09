Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,69 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.465,10 puana yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,69 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.465,10 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 0,77 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36'yla menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,68'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,02 artarak 3.437,41 puan ile tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.505,65 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

İmamoğlunun tatil keyfi bitmek bilmiyor: Güneyden sıkıldı yeni rotası Edremit Körfezi

İmamoğlu'nun tatil keyfi bitmek bilmiyor: Güneyden sıkıldı yeni rotası Edremit Körfezi
DEAŞlı terörist adliyeye sevk edildi

DEAŞ'lı terörist adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yakalandığını duyurmuştu.
Yargıtaydan karar

Yargıtay'dan karar

​Sosyal medya yazışmaları delil sayılır mı?

​Yeni Şafak'ın LGBT dosyasını engelleyemeyince yasağa sarıldılar.

​Resmi Gazete'de yayımlandı.

​Rusya'nın doğalgaz hamlesi Avrupa'yı vurdu

Ortak açıklama geldi: Tarih vererek resmen duyurdular.

​Yine tekerlekli sandalyeyle konser verdi.

​Bakan Soylu: Şu ana kadar 75 şüpheli gözaltında.

​Manga grubunun solistinden 'Hürkuş'a özel şarkı: Selçuk Bayraktar klip hazırlatarak paylaştı.

​Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü İngiliz basınında.

​Siparişler 19 kat arttı.

​Tacizci Miçotakis Batı'dan destek dilendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.