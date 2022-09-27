Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 artışla 3.272,20 puandan başladı. Öte yandan Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylara yönelik 14-26 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Borsa güne yükselişle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,05 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 3.272,20 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,05 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90'la ticaret, en çok kaybettiren yüzde 0,89'la finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel çapta azalan risk iştahının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket etti ve günü yüzde 0,65 değer kaybıyla 3.260,15 puandan tamamladı.

Bu arada Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-26 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceğini bildirdi.

Analistler, merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel pay piyasalarında gözlenen negatif seyrin devam ettiğini söyledi.

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Bugün Asya pay piyasalarında ve ABD'de vadeli işlemlerde tepki alımlarının etkili olduğuna işaret eden analistler, piyasalardaki denge arayışının sürebileceğini bildirdi.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.140 seviyelerinin destek, 3.370 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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