Borsa güne yükselişle başladı

Karadeniz gazını ana boru hattına bağlayacak "Peçenek" deniz altına indirildi

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı kuyulardan toplayıp ana boru hattına bağlayacak 280 tonluk 'Peçenek' adlı dağıtım haznesi, özel vinçler ve su altı robotlarının yardımıyla 20 saat çalışmanın ardından denizin 2 bin 200 metre altına indirildi.