Borsa güne yükselişle başladı

Yeni yılın ilk 3 haftası geride kalırken, yatırım araçlarının ocak ayı getirileri de ortaya çıkmaya başladı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yıla başladığı seviye olan 5.509 puana yakın seyrediyor. Gram altın ise aynı süreçte 1096’dan 1169’a kadar yükseldi. Altındaki getiri yüzde 6’ya ulaştı. Analistler, altın fiyatlarının bu yıl daha güçlü olabileceğini, teknik ve temel şartların bunu desteklediğini belirtiyor. Peki altın yükselecek mi, düşecek mi? Beklentiler neler? İşte uzman görüşüyle detaylar.