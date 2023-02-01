Borsa güne yükselişle başladı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı, 2022 yılının Kasım ayında 2021'in aynı ayına göre yüzde 18,3 azalma göstererek yaklaşık 4 milyar 123 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Buna göre İran'dan yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 7,6, Azerbaycan'dan yapılan ithalat yüzde 23,4 arttı. Rusya'dan yapılan doğal gaz ithalatı ise yüzde 53,8 azaldı.