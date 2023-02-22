Borsa güne yükselişle başladı

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan ya da hasar alan binalar için Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na 600 bin başvuru bekleniyor. Kaskoya 1 milyar lira, ticari iş yerleri için de 12 milyar lira olmak üzere sektör 13 milyar liralık karşılık ayırdı.