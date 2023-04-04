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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 artışla 4.842,42 puandan başladı. Endeks, 2,97 puanlık artışla 4.842,42 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,06, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı.

10:55 . 4/04/2023 Salı
AA
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 4.842,42 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,04 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen yüzde 0,88 ile spor oldu.

Dün 4.680-4.850 puan arasında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,55 değer kazanarak 4.839,46 puandan tamamladı

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde yavaşlayan ekonomik aktivite ve artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle yön bulmakta zorlandığını söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

#Borsa İstanbul
#BIST
#Piyasalar
#ÜFE düşüşü
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