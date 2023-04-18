Borsa güne yükselişle başladı

Lojistik ve altyapı yatırımları ihracatta Türkiye’nin kaderini değiştirdi. 2022’deki 254 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaşılmasında İstanbul Havalimanı, Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu gibi projeler etkili oldu. 2026 yılı için hedef olarak konulan 400 milyar dolar ihracat için de yol haritası hazır. Gümrüklerde dijitalleşmenin artması, son kullanıcıya hızlı erişim, e-ticaret ve ihracat teşvikleri gibi alanlardaki yenilikler daha da geliştirilecek.