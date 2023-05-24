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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 artışla 4.476,91 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti.

10:23 . 24/05/2023 Çarşamba
AA
Borsa İstanbul.

Borsa İstanbul.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,94 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 4.476,91 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,43 ile orman, kağıt, basım oldu.


Günü 4.470,97 puandan kapattı

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kazanarak günü 4.470,97 puandan kapattı.


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.


Beyaz Saray ile Cumhuriyetçi temsilciler arasındaki borç limiti müzakereleri, henüz anlaşmayla sonuçlanmazken, iki tarafın şu an için daha fazla toplantı planlamadıkları yönündeki açıklamalar risk algısını artırdı.


Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, hala 1 Haziran'dan önce anlaşmaya varabileceklerine inandığını belirtti.


Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 ve 4.200 seviyelerinin destek, 4.500 ve 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.



#BIST
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#Borsa İstanbul
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