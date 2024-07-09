Borsa güne yükselişle başladı

Bakan Şimşek’in pazartesi sabah katıldığı canlı yayın epey ses getirdi. Bakan Şimşek ekonomi programından tutun da, yeni yasalaşacak vergi düzenlemelerine ve karşılaştırmalı gelir düzeyine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların arasında haftanın ilk günü ve ilk mesai işlem saatleri olmasına karşın borsa hakkındaki açıklamaları ise gündeme bomba gibi düştü. Bu açıklama ile paralel saniyeler içinde borsada yüksek geri çekilmeler olurken açıklamanın haftanın ilk günü olması nedeniyle