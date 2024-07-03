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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 yükselişle 10.494,72 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

10:15 - 3/07/2024 Wednesday
AA
Arşiv
Arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,48 puan ve yüzde 0,46 artarak 10.494,72 puana çıktı.


Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,67 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,30 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.


Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1 artışla 10.446,24 puandan tamamladı.


Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyona ilişkin olumlu açıklamalarına karşın küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve yurt içinde enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.


AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını tahmin ediyor.


Bugün yurt içinde enflasyon verilerinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



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