Borsa güne yükselişle başladı: İşte en çok kazandıran sektör

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 10.518,20 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,50 puan ve yüzde 0,30 artarak 10.518,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,07 ile turizm olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,38 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,81 azalışla 10.486,70 puandan tamamladı.