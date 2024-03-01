Borsa güne yükselişle başladı: İşte en fazla kazandıran ve en çok kaybettiren sektörler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06'lık bir artışla 9.184,63 puandan başladı. Bugün sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bilişim sektörü oldu, yüzde 0,58'lik bir artışla öne çıktı. Diğer yandan, turizm sektörü yüzde 1,03'lük düşüşle en çok kaybettiren sektör oldu.