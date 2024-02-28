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Ekonomi

Borsa yeni güne yükselişle başladı: En çok hangi sektör kazandırdı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06'lık bir artışla 9.184,63 puandan başladı. Bugün sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bilişim sektörü oldu, yüzde 0,58'lik bir artışla öne çıktı. Diğer yandan, turizm sektörü yüzde 1,03'lük düşüşle en çok kaybettiren sektör oldu.

10:16 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:18 - 28/02/2024 Çarşamba
AA
Borsa İstanbul (Arşiv)
Borsa İstanbul (Arşiv)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 yükselişle 9.184,63 puandan başladı.


Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,15 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 9.184,63 puana çıktı.


İşte en fazla kazandıran ve en çok kaybettiren sektörler

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 artarken, holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,03 ile turizm oldu.


Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kaybıyla 9.179,48 puandan tamamladı.


Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliğin devam ettiğini belirterek, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.


Öte yandan, bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirecekleri görüşmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor.


Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




#Borsa İstanbul
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#BIST 100
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