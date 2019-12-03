Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kaybıyla 106.789,87 puandan tamamladı.

Haber Merkezi AA
Borsa İstanbul (Arşiv)
Borsa İstanbul (Arşiv)

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.214,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,34 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,99 ile spor oldu.

  • Gün içinde, kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalması sonrası analistlerin güçlü direnç olarak nitelendirdiği 108.200 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede tutunamadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın S-400 konusunu tekrar gündeme getirmesinin ardından Borsa İstanbul'da, son yarım saatte etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks, günü 106.789,87 puandan tamamladı.

Analistler, yarın, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haberlerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 puanın direnç, 106.400 ve 105.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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