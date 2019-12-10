Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 774,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 1,38 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 3,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in yılın son toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekimde 1 milyar 600 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.